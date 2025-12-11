Ein 43-Jähriger soll versucht haben, den Mord des neuen Partners seiner Frau anzustiften – doch sein Auftragnehmer geht zur Polizei. Nun ist der Mann vorerst wieder auf freiem Fuß.

red/dpa/lsw 11.12.2025 - 17:19 Uhr

Nach einer mutmaßlichen versuchten Anstiftung zum Mord ist der Haftbefehl gegen einen 43-jährigen Mann aus Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) außer Vollzug gesetzt worden. Der Verdächtige hatte eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich hinterlegt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.