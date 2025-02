Ein Mann soll ein Haus angesteckt haben - und zwar jenes, in dem eine Angehörige wohnt. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

red/dpa 17.02.2025 - 15:48 Uhr

Ein 41-Jähriger soll das Haus einer Angehörigen in Sulz a. N.ckar (Landkreis Rottweil) angezündet und dadurch die Seniorin schwer verletzt haben. Der 41-Jährige werde eines versuchten Tötungsdelikts verdächtigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er sitze in Untersuchungshaft. In welchem Verwandtschaftsverhältnis der Mann und die Seniorin genau stehen, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit. Auch zu weiteren Hintergründen machte er aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Wie der Mann das Haus angezündet haben soll, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, so der Sprecher.