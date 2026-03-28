Bei einem Unfall nahe Sulz am Neckar werden zwei Menschen schwer verletzt. Ermittler untersuchen, ob das Kleinkraftrad manipuliert war und ein falsches Versicherungskennzeichen trug.

red/dpa/lsw 28.03.2026 - 12:56 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Auto und einem Kleinkraftrad bei Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-Jähriger wollte mit seinem Krad eine Straße überqueren und habe dabei die Vorfahrt eines 51-Jährigen missachtet, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision seien der Kradfahrer und sein 18 Jahre alter Mitfahrer zu Boden geschleudert und schwer verletzt worden. Der Autofahrer wurde nicht verletzt.