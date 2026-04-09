Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Sulzbach an der Murr sind am Donnerstag vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Die Landesstraße ist aktuell gesperrt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1066 zwischen Sulzbach an der Murr und dem Ortsteil Lautern (Rems-Murr-Kreis) sind am Donnerstag vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilt, war ein 73-Jähriger mit seinem Ford gegen 12.25 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf kollidiert.

Der Unfallverursacher sei bei dem heftigen Zusammenstoß leicht verletzt worden. Seine 71-jährige Beifahrerin sowie die 44-jährige VW-Fahrerin und deren 25 Jahre alter Beifahrer haben sich der Polizei zufolge schwere Verletzungen zugezogen. Um sie in Krankenhäuser zu bringen, war neben dem Rettungsdienst auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

An den beiden Fahrzeugen sei ein Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro entstanden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße musste zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung komplett gesperrt werden. Aktuell (Stand: 14.30 Uhr) dauert die Sperrung noch an.

Für die komplizierte Bergung eines der beiden Fahrzeuge wurde laut einem Polizeisprecher ein spezieller Kran angefordert. Die Sperrung werde deshalb voraussichtlich noch bis 15.30 Uhr andauern.