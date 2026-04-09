Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Sulzbach an der Murr sind am Donnerstag vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Die Landesstraße ist aktuell gesperrt.
09.04.2026 - 14:47 Uhr
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1066 zwischen Sulzbach an der Murr und dem Ortsteil Lautern (Rems-Murr-Kreis) sind am Donnerstag vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilt, war ein 73-Jähriger mit seinem Ford gegen 12.25 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf kollidiert.