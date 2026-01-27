Heftiger Schneefall hat am Montag die Straßen im Rems-Murr-Kreis lahmgelegt. In Sulzbach an der Murr kam es zu einem besonders symbolträchtigen Zusammenstoß.
27.01.2026 - 08:35 Uhr
Die ungewöhnlich großen Schneemassen haben dem Rems-Murr-Kreis am Montag eine ungemütliche Bilanz beschert: Bis zum Nachmittag meldete das Polizeipräsidium Aalen allein für das Gebiet mehr als 60 Unfälle. Unter den Beteiligten, wie sich jetzt herausstellte: ausgerechnet ein Schneepflug – Symbol des Räumens, selbst zum Unfallopfer geworden.