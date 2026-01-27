Heftiger Schneefall hat am Montag die Straßen im Rems-Murr-Kreis lahmgelegt. In Sulzbach an der Murr kam es zu einem besonders symbolträchtigen Zusammenstoß.

Die ungewöhnlich großen Schneemassen haben dem Rems-Murr-Kreis am Montag eine ungemütliche Bilanz beschert: Bis zum Nachmittag meldete das Polizeipräsidium Aalen allein für das Gebiet mehr als 60 Unfälle. Unter den Beteiligten, wie sich jetzt herausstellte: ausgerechnet ein Schneepflug – Symbol des Räumens, selbst zum Unfallopfer geworden.

Der folgenreiche Zusammenstoß ereignete sich laut der Polizei gegen 10 Uhr in Sulzbach an der Murr. Auf der verschneiten Zwerenbergstraße war ein 56-jähriger Lkw-Fahrer in Richtung Bartenbach unterwegs, als ihm ein 26-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs mit montiertem Schneepflug entgegenkam – vorschriftsmäßig und gut sichtbar.

Lkw-Unfall: Glätte stoppt Bremsversuch und verursacht Chaos

Als der Lkw-Fahrer das Räumfahrzeug erkannte, trat er auf die Bremse. Doch Glätte und Gefälle machten den Versuch zunichte. Der Lastwagen rutschte frontal in den Schneepflug – und hinterließ ein Bild der Verwüstung.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, doch der Sachschaden ist mit rund 30.000 Euro erheblich.