Bei einer Kollision mit einem anderen Radler ist eine 56-Jährige gestürzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

her 24.07.2024 - 10:21 Uhr

Schwere Verletzungen hat sich eine 56-jährige Radfahrerin bei einer Kollision mit einem anderen Radler am Dienstagvormittag in Sulzbach an der Murr zugezogen. Ein 62-jähriger Fahrradfahrer war gegen 9.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Oppenweiler und Sulzbach unterwegs gewesen. Im Begegnungsverkehr streifte er die 56-Jährige; die Radlerin stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. „Sie musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden“, so ein Polizeisprecher.