Ein Jugendlicher auf einem E-Bike schaut am Freitagabend in Sulzbach an der Murr auf sein Handy – dann kommt es zur Kollision. Eine Frau wird schwer verletzt, der Fahrer flüchtet.
02.05.2026 - 13:43 Uhr
Ein jugendlicher E-Bike-Fahrer hat bei einem Unfall zwei Rennradfahrer zu Fall gebracht und ist anschließend geflüchtet. Der etwa 16-Jährige war nach Polizeiangaben am Freitag gegen 17.45 Uhr auf der Uferstraße in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) in Richtung Oppenweiler unterwegs. Dabei soll er ein Handy in der Hand gehalten und darauf geschaut haben. In diesem Moment kollidierte er mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Rennradfahrer, indem er in dessen Vorderrad fuhr.