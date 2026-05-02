Ein Jugendlicher auf einem E-Bike schaut am Freitagabend in Sulzbach an der Murr auf sein Handy – dann kommt es zur Kollision. Eine Frau wird schwer verletzt, der Fahrer flüchtet.

Ein jugendlicher E-Bike-Fahrer hat bei einem Unfall zwei Rennradfahrer zu Fall gebracht und ist anschließend geflüchtet. Der etwa 16-Jährige war nach Polizeiangaben am Freitag gegen 17.45 Uhr auf der Uferstraße in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) in Richtung Oppenweiler unterwegs. Dabei soll er ein Handy in der Hand gehalten und darauf geschaut haben. In diesem Moment kollidierte er mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Rennradfahrer, indem er in dessen Vorderrad fuhr.

Der Mann stürzte. Seine 47-jährige Begleiterin, die hinter ihm fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte in ihn hinein und überschlug sich mit ihrem Rennrad.

Beide Rennradfahrer wurden verletzt, die 47-Jährige erlitt laut Polizeibericht schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand vergleichsweise geringer Schaden.

Unfallverursacher begeht Fahrerflucht

Der Unfallverursacher entfernte sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Kläranlage davon.

Die Polizei beschreibt ihn als etwa 16 Jahre alt mit dunklen Haaren. Er trug eine schwarze Sportjacke mit einem mutmaßlichen „Jako“-Logo sowie eine Hose der Marke Engelbert Strauss. Sein E-Bike soll grün-goldfarben gewesen sein.

Das Polizeirevier Backnang bittet Zeugen sowie den beteiligten E-Bike-Fahrer selbst, sich unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.