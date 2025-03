Autofahrer aufgepasst: Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis führt im Auftrag des Regierungspräsidium Stuttgart Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke der Bundesstraße 14 durch.

Diese finden statt: In der Ortsdurchfahrt Ellenweiler in der Zeit von Montag, 24. März, bis Freitag, 28. März. Dabei ist eine halbseitige Sperrung erforderlich. In der Ortsdurchfahrt Ellenweiler wird die Asphaltdeckschicht auf einer Länge von rund 120 Metern in beiden Fahrtrichtungen erneuert.

Lesen Sie auch

Instandsetzungsarbeiten in Sulzbach: Verkehrseinschränkungen erwartet

Außerdem wird am Ortsbeginn von Sulzbach an der Murr, auf der Höhe Einmündung zum Gewerbegebiet Horben, in der Zeit von Montag, 31. März, bis Mittwoch, 2. April, gearbeitet. Dabei ist ebenfalls eine halbseitige Sperrung der Straße erforderlich. Hier wird in Fahrtrichtung Murrhardt die Asphaltdeckschicht auf Grund einer Schadstelle auf einer Länge von rund 60 Metern instandgesetzt.

Der Verkehr wird jeweils mittels einer Baustellenampel halbseitig geregelt.

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung der B 14 ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Das Landratsamt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis