In Sulzbach an der Murr starten am 28. April die Bauarbeiten an den Haltestellen Siebersbach und Lautern. Der Verkehr dort wird bis Ende Mai per Ampel geregelt.

Chris Lederer 22.04.2025 - 16:06 Uhr

Die Bushaltestellen Siebersbach und Lautern an der L 1066 in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) werden barrierefrei umgebaut. Die Arbeiten finden vom 28. April bis zum 23. Mai statt. Ersatzbushaltestellen werden eingerichtet. Der Verkehr wird per Ampelschaltung geregelt.