Rekordjagd in der Sauna Wer schwitzt mit? – Wunnebad Winnenden plant Aufgussmarathon in Sauna

Mit 120 Aufgüssen in nur 26 Stunden will das Wunnebad Winnenden am 25. und 26. Juli einen Weltrekord aufstellen. Teilnehmende erwartet ein Sauna-Event mit Programm.