Die beiden jungen Sumatra-Tigerinnen im Heidelberger Zoo sind zwar kaum zu unterscheiden. Aber nach einer großen Umfrage haben sie jetzt zumindest etwas Eigenes: ihre Namen.
12.03.2026 - 15:32 Uhr
Die beiden jungen Sumatra-Tiger im Zoo Heidelberg haben jetzt offiziell Namen: Sari und Raya. Mehr als 2.500 Vorschläge waren Anfang Februar beim Zoo eingegangen, anschließend konnten Besucher online über ihre Favoriten abstimmen. An der finalen Abstimmung beteiligten sich mehr als 3.000 Menschen, wie der Zoo mitteilte.