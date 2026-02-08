Bald steigt der Super Bowl LX in Santa Clara. Wann ist Kickoff und welche Sender übertragen Football-Highlight? Alle Infos hier.
Am heutigen Sonntag steht mit dem Super Bowl LX das weltweit größte Sportereignis bevor. Das Finale der National Football League geht in seine 60. Ausgabe und wird erneut ein Milliardenpublikum vor die Bildschirme locken. Am „Super Bowl Sunday“ herrscht im ganzen Land Ausnahmezustand. Nach einer Schnee-Schlacht in Denver und einem echten NFL-Krimi in Seattle kommt es im Super Bowl in zwei Wochen zu einer Neuauflage eines legendären Titel-Duells: Die New England Patriots treffen auf die Seattle Seahawks. Für den Rekord-Teilnehmer aus dem Großraum Boston ist es die erste Reise zum wichtigsten Football-Spiel der Saison seit dem Abschied von Tom Brady, der bei allen sechs Triumphen des Teams der Quarterback war.