Bad Bunny (31) hat mit dieser Halbzeitshow beim Super Bwol 2026 deutliche politische Statements gesetzt. US-Präsident Donald Trump schimpft über den Auftritt und holt zum Rundumschlag aus.
09.02.2026 - 06:20 Uhr
Latin-Superstar Bad Bunny hat die Halbzeitpause des Super Bowls in eine riesige Tanzparty verwandelt und das größte Einzelsportereignis des Jahres in den USA für politische Botschaften genutzt. Der 31-jährige Grammy-Preisträger aus Puerto Rico ließ während des Finales der nordamerikanischen Footballliga NFL zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots im kalifornischen Santa Clara Fahnenträger auftreten, die neben dem Banner der USA auch die Flaggen von vielen anderen Ländern des Doppelkontinents Amerika präsentierten.