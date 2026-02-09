Mack Hollins von den New England Patriots hat vor dem Super Bowl mit seinem Outfit für Aufsehen gesorgt.
09.02.2026 - 02:05 Uhr
Mack Hollins, Wide Receiver der New England Patriots, ist mit einem besonderen Outfit zum Super Bowl im Levi’s Stadium von Santa Calara erschienen. Der Offensivspieler erschien vor der Partie gegen die Seattle Seahawks in der Nacht zum Montag (deutsche Zeit) mit Hand- und Fußfesseln und einer Gesichtsmaske, die an die Filmfigur Hannibal Lecter (Das Schweigen der Lämmer) erinnerte. Außerdem trug Hollins Sträflingskleidung.