In der Nacht zum Montag findet das Finale der NFL statt. Wir verraten Ihnen, wo man den Super Bowl gemeinsam mit anderen Football-Fans in der Region Stuttgart schauen kann.

Es ist wieder so weit: In der Nacht auf Montag, den 9. Februar, steigt das Finale der National Football League (NFL), der Super Bowl XL (Kickoff: 0.30 Uhr, MEZ). In diesem Jahr stehen sich die New England Patriots und die Seattle Seahawks gegenüber – zwei Teams, die eine große Fanbase in Deutschland haben.

Wer das Spiel gemeinsam mit anderen Football-Fans schauen will, kann dies auch in der Region Stuttgart an verschiedenen Orten tun. Die Super-Bowl-Partys im Überblick (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

Traumpalast

Die Kinokette „Traumpalast“ zeigt den Super Bowl gleich an mehreren Standorten in der Region Stuttgart: Waiblingen, Esslingen, Leonberg und Stuttgart (im „Metropol“). Einlass ist jeweils um 23.15 Uhr. Der Eintritt variiert je nach Standort und Sitzplatz. Weitere Informationen gibt es hier.

Hallo Emil

Das Restaurant „Hallo Emil“ in Untertürkheim zeigt den Super Bowl ebenfalls live. Einlass ist ab 22 Uhr. Kostenpunkt: 44 Euro. Im Preis inbegriffen sind amerikanisches Essen und Snacks sowie Getränke. Der Veranstalter bittet um Anmeldung. Weitere Informationen sowie Tickets gibt es hier.

Palm Beach

Die Sportsbar „Palm Beach“ in Bad Cannstatt ist eine beliebte Anlaufstelle für VfB-Fans – am Super-Bowl-Sonntag werden sich hier jedoch vor allem Football-Fans einfinden. Der Eintritt ist kostenlos. Es wird empfohlen, zu reservieren. Die Küche hat bis zwei Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es hier.

Classic Rock Café

Der Burgerladen „Classic Rock Café“ in Stuttgart-Mitte veranstaltet ebenfalls eine Super-Bowl-Party. Beginn ist um 21.30 Uhr. Ein Tisch kann per E-Mail an superbowl@classicrockcafe.de reserviert werden. Die Küche hat bis ein Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es hier.

Amber Club Lounge

Die Shisha-Bar „Amber Club Lounge“ in der Stuttgarter Innenstadt lädt zum Football-Schauen in entspannter Atmosphäre inklusive Shisha ein. Übertragen wird das Spiel auf einer großen Leinwand. Einlass ist ab 20 Uhr. Eine Reservierung wird empfohlen. Weitere Informationen gibt es hier.

Fehlt eine Super-Bowl-Party in dieser Übersicht und soll diese in den Artikel aufgenommen werden? Dann melden Sie sich gerne per E-Mail an philip.kearney@mhs.zgs.de.

Super Bowl: Übertragung im TV und Livestream

Wer das Spiel lieber allein zu Hause verfolgen möchte, hat folgende Möglichkeiten: