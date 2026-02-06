Bad Bunny verzichtet aus Protest gegen die US-Migrationspolitik auf Konzerte in den Staaten – und steht nun beim Super Bowl im Rampenlicht. Wer ist der meistgehörte Sänger des Planeten?
06.02.2026 - 16:04 Uhr
Wenn am 8. Februar (Ortszeit) im kalifornischen Santa Clara der Super Bowl LX steigt, blickt die Welt nicht nur auf das Finale der National Football League (NFL). Die gigantische Halbzeit-Show erzeugt längst so viel mediale Aufmerksamkeit wie das Spiel selbst. In diesem Jahr steht der puerto-ricanische Superstar Bad Bunny im Zentrum – nicht nur als Künstler, sondern als Symbol kultureller und politischer Debatten in den USA.