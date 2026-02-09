 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Was Bad Bunny und Gil Ofarim unterscheidet

Super Bowl und „Dschungelcamp“ Was Bad Bunny und Gil Ofarim unterscheidet

Super Bowl und „Dschungelcamp“: Was Bad Bunny und Gil Ofarim unterscheidet
1
Bad Bunny beim Show Act des Super Bowls 2026 Foto: dpa/Mark J. Terrill

Bilanz einer TV-Nacht: Der US-Super-Bowl und das RTL-„Dschungelcamp“ können ganz schön politisch sein, meint unser Redakteur Tim Schleider.

Kultur: Tim Schleider (schl)

Dreizehn Minuten sind wirklich knapp bemessen. Insbesondere dann, wenn diese dreizehn Minuten eigentlich nur die Halbzeitpause sind im Spiel um den Super Bowl, das alljährliche mediale Sport-Top-Ereignis in den USA, verfolgt von Millionen Zuschauern in der ganzen Welt. Der Veranstalter NFL bietet in besagten dreizehn Minuten traditionell einen Pop-Showact. In diesem Jahr bekam der Sänger und Rapper Bad Bunny seine große Bühne.

 

Eine mitreißende Show

Und wie der 31-jährige Künstler aus Puerto Rico, der eigentlich Benito Antonio Martinez Ocasio heißt und aktuell einer der erfolgreichsten Stars weltweit ist, diese dreizehn Minuten nicht nur zu einer mitreißenden Show genutzt hat, sondern vor allem zu einem großen Appell für ein offenes, demokratisches, respektvolles, wieder sicheres, diverses Amerika, das wird in die Pop-Annalen eingehen: Make America Fair Again!

Unsere Empfehlung für Sie

Dieses Jahr zum 68. Mal verliehen: Grammys ungewohnt politisch – Bad Bunny mit bestem Album

Dieses Jahr zum 68. Mal verliehen Grammys ungewohnt politisch – Bad Bunny mit bestem Album

Witze über Trump, Reden gegen die Einwanderungsbehörde ICE und ein spanischsprachiger Gewinner in einer der wichtigsten Kategorien: Die Grammys waren dieses Mal auffallend politisch.

Zu sehen war das in Deutschland live bei RTL – jenem Sender, dessen Zuschauer einige Stunden zuvor den 43-jährigen Rocksänger Gil Ofarim zum Sieger des diesjährigen „Dschungelcamp“ gewählt hatten. Über den kulturellen Wert dieses alljährlichen Spektakels im australischen Busch wird seit Jahr und Tag erbittert gestritten. Diesmal sah sich der Sender aber besonderer Kritik ausgesetzt, weil er eben Gil Ofarim als Kandidaten eingeladen hatte, der nach eigenem Bekunden das Format mit seinen vielen Sendeminuten nutzen wollte, um sich in der Öffentlichkeit zu rehabilitieren.

Ofarim wollte sich im Camp rehabilitieren

Ofarim hatte im Herbst 2021 behauptet, in einem Leipziger Hotel als Jude schwer diskriminiert worden zu sein; eine Welle der Solidarität wurde ihm daraufhin zuteil. Zwei Jahre später machte ein Verfahren vor dem Landgericht Leipzig deutlich, dass Ofarim die Tat aus Ärger über nachlässigen Service aber nur erfunden hatte. Einer Verurteilung wegen Verleumdung entkam er, indem er diese Lüge bekannte, sich beim Opfer entschuldigte und Buß- und Schmerzensgelder in Aussicht stellte.

Damit war und ist eigentlich alles geklärt – denn auch Gil Ofarim hat natürlich ein Recht auf eine neue Chance. Die Tage im „Dschungelcamp“ nutzte der Künstler aber, um Zweifel am abgeschlossenen öffentlichen Verfahren zu nähren: Wichtige Videobeweise aus dem Hotel seien gefälscht worden, ein Gutachter habe gezielt falsch bewertet. Die „ganze Wahrheit“ dürfe er nicht sagen, sonst sähe er seine Kinder nie wieder. Kurzum: Der Sänger nährte Verschwörungstheorien – und der ausstrahlende Sender RTL übertrug dies alles ohne ernsthafte Kommentierung. Man kann das als Boulevard-Unrat abhaken. Aber im Kern ist es vor allem ein Schlag ins Gesicht all jener Jüdinnen und Juden in Deutschland, die sich ganz real im Alltag wachsenden Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt sehen und zu oft von ihrer Umgebung und der Öffentlichkeit in Stich gelassen werden.

Donald Trump findet das alles „eine Schande“

Welch ein Kontrast wenige Stunden später im kalifornischen Santa Cruz! Der Popstar Bad Bunny nutzt seine Chance, um in Erinnerung zu rufen, dass Amerika seit dem Eintreffen eines Schiffes namens Mayflower Ende 1620 nie etwas anderes war als eine Versammlung von Einwanderern – und dass der Herrgott bitte eben nicht nur Amerika segnen solle, sondern auch Brasilien, Peru, Mexiko, Kuba, Puerto Rico, Kanada und andere mehr. Der, dem diese Botschaft galt, der aber nie beim Namen genannt wurde, reagierte prompt in seinem Netz: „Ekelhaft“ sei diese Show gewesen, ließ Donald Trump auf „Truth Social“ wissen, „eine Schande“.

Zwei Beispiele medialer Popkultur aus einer Nacht. Und das Fazit? Mit Prognosen muss man vorsichtig sein. Diese sei gewagt: Die Größe von Benito Ocasio aus Puerto Rico wird Gil Ofarim so schnell nicht erreichen.

Weitere Themen

Super Bowl und „Dschungelcamp“: Was Bad Bunny und Gil Ofarim unterscheidet

Super Bowl und „Dschungelcamp“ Was Bad Bunny und Gil Ofarim unterscheidet

Bilanz einer TV-Nacht: Der US-Super-Bowl und das RTL-„Dschungelcamp“ können ganz schön politisch sein, meint unser Redakteur Tim Schleider.
Von Tim Schleider
Roland Teufel zum 80.: Was ist ein idealer Unternehmer? Ein Ermöglicher aus Leidenschaft!

Roland Teufel zum 80. Was ist ein idealer Unternehmer? Ein Ermöglicher aus Leidenschaft!

Ob als Geschäftsführer von Modernbau oder als Lenker der Schwimmer und Wasserballer im MTV Stuttgart – Roland Teufel setzt Zeichen.
Von Nikolai B. Forstbauer
Festival in Stuttgart: Klangdusche gefällig? So war das Eclat-Festival

Festival in Stuttgart Klangdusche gefällig? So war das Eclat-Festival

Das Stuttgarter Eclat-Festival für zeitgenössische Musik im Theaterhaus sucht die politische Positionierung, erweitert sein Publikum und feiert die Vielfalt.
Von Susanne Benda
Serien-Hype: „Heated Rivalry“: Die etwas andere Eishockey-Lovestory

Serien-Hype „Heated Rivalry“: Die etwas andere Eishockey-Lovestory

Sportdrama tritt Softporno: In der Serie „Heated Rivalry“ kommen sich zwei Eishockeystars näher. Jetzt ist die Erfolgsserie in Deutschland bei HBO Max gestartet.
Von Gunther Reinhardt
Ob zum Verschenken oder selber lesen: Wir haben aktuelle Buchtipps für Sie gesammelt.

Buch-Tipps Diese Bücher stehen gerade auf jeder Wunschliste

Diese Bücher stehen derzeit besonders im Fokus. Sie werden diskutiert, empfohlen und breit gelesen, quer durch Genres und Zielgruppen.
Von Katrin Jokic
„Tatort“-Kritik aus Saarbrücken: So war der Saarbrücken-Tatort „Das Böse in dir“

„Tatort“-Kritik aus Saarbrücken So war der Saarbrücken-Tatort „Das Böse in dir“

Wir haben gesehen: „Das Böse in dir“ mit dem Team aus Saarbrücken. Und war’s gut?
Von Tim Schleider
Netflix und Co.: Streamingtipps: Das sind die 10 besten neuen Serien im Februar

Netflix und Co.: Streamingtipps Das sind die 10 besten neuen Serien im Februar

Schwule Eishockeyspieler, kriminelle Bank-Azubis, Ex-Agenten in Gefahr und ein verhängnisvoller Schulausflug: Diese Serien sollten Sie im Februar nicht verpassen.
Von Gunther Reinhardt
Premiere am Kammertheater: Im Horrorkabinett des Dorian Gray

Premiere am Kammertheater Im Horrorkabinett des Dorian Gray

Alles für die Schönheit? Frei nach Oscar Wilde hat Wilke Weermann im Kammertheater Stuttgart das Stück „Pretty Privilege“ uraufgeführt.
Von Verena Großkreutz
Meisterpianisten-Konzert: Improvisation ohne Ankündigung

Meisterpianisten-Konzert Improvisation ohne Ankündigung

Robert Neumann hat in der Meisterpianisten-Reihe von Russ Klassik im Beethovensaal Schubert, Skrjabin und Chopin gespielt.
Von Frank Armbruster
Premiere im Opernhaus Stuttgart: Alles andere als harmlos: Wagners „Meistersinger“ in Stuttgart

Premiere im Opernhaus Stuttgart Alles andere als harmlos: Wagners „Meistersinger“ in Stuttgart

Elisabeth Stöppler inszeniert an der Staatsoper Stuttgart „Die Meistersinger von Nürnberg“ mit einem fantastischen Ensemble – und fesselt sechs Stunden lang ihr Publikum.
Von Jürgen Kanold
Weitere Artikel zu Super Bowl Bad Bunny Kommentar RTL Dschungelcamp Donald Trump
 
 