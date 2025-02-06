Jedes Jahr lockt der Super Bowl Millionen Zuschauer vor die Bildschirme – und das nicht nur wegen des Spiels. Besonders die spektakuläre Halbzeitshow zieht weltweit Aufmerksamkeit auf sich.

Der Super Bowl ist nicht nur das größte Sportereignis in den USA, sondern auch ein kulturelles Highlight. Viele Fans schalten vor allem wegen der aufwendig inszenierten Halbzeitshow ein. 2026 wird der aus Puerto Rico stammende US-Rapper Bad Bunny, der erst kürzlich mit einem Grammy ausgezeichnet wurde, in der Halbzeitpause auftreten.

Doch wie lange dauert die Pause während des Spiels, und wann können Zuschauer mit der Halbzeitshow rechnen? Für diejenigen, die nur diese berühmte Show sehen möchten, haben wir die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Wann ist die Halbzeitshow ungefähr?

Der Super Bowl beginnt nach deutscher Zeit um 00:30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag (8. auf 9. Februar). Die Halbzeitshow beginnt nach der ersten Hälfte des Spiels, was normalerweise gegen 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr der Fall ist. Dies hängt davon ab, wie lange die erste Spielhälfte dauert. Für alle, die nur die Show sehen möchten, empfiehlt es sich, ab 01:15 Uhr wach zu bleiben und das Spiel im Hintergrund zu verfolgen, um den richtigen Moment nicht zu verpassen.

Wie lange dauert die Halbzeitshow?

Normalerweise dauert die Halbzeitpause eines NFL-Spiels rund 12 bis 15 Minuten. Beim Super Bowl ist sie jedoch deutlich länger. Die Pause inklusive der Halbzeitshow nimmt meist 30 Minuten oder länger in Anspruch nehmen. Dies liegt vor allem daran, dass die Bühne für die Show aufwendig aufgebaut und nach der Performance wieder abgebaut werden muss. Hinzu kommt die eigentliche Show, die in der Regel etwa 12 bis 15 Minuten dauert.

Die Halbzeitshow beim Super Bowl bleibt Jahr für Jahr eines der spektakulärsten Highlights im Unterhaltungsbereich. Mit aufwendigen Performances weltbekannter Stars und Millionen Zuschauern weltweit ist sie ein Event, das man sich nicht entgehen lassen möchte. Wer die Nacht zum Tag machen möchte, sollte sich auf eine unvergessliche Show und ein einzigartiges Erlebnis einstellen – auch wenn das eigentliche Spiel nicht im Fokus steht.