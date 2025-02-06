Jedes Jahr lockt der Super Bowl Millionen Zuschauer vor die Bildschirme – und das nicht nur wegen des Spiels. Besonders die spektakuläre Halbzeitshow zieht weltweit Aufmerksamkeit auf sich.
Der Super Bowl ist nicht nur das größte Sportereignis in den USA, sondern auch ein kulturelles Highlight. Viele Fans schalten vor allem wegen der aufwendig inszenierten Halbzeitshow ein. 2026 wird der aus Puerto Rico stammende US-Rapper Bad Bunny, der erst kürzlich mit einem Grammy ausgezeichnet wurde, in der Halbzeitpause auftreten.