Super-Sportwagen „Unsere Kunden wollen keine Stromer“
Audi-Tochter Lamborghini verzichtet auf ein Elektromodell – ebenso wie Aston Martin und Bugatti. Bei Super-Sportwagen sind Verbrenner nach wie vor erste Wahl.
Audi-Tochter Lamborghini verzichtet auf ein Elektromodell – ebenso wie Aston Martin und Bugatti. Bei Super-Sportwagen sind Verbrenner nach wie vor erste Wahl.
US-Zölle, der schwache Dollar und der Verzicht auf das geplante erste Elektro-Modell haben den Gewinn der italienischen Audi-Tochter Lamborghini 2025 gedrückt. Die Marge sank gegenüber dem Vorjahr von 27 auf 24 Prozent. Im Gespräch mit dieser Zeitung kündigte Lamborghini-CEO Stephan Winkelmann an, sich nach dem Verzicht auf ein Elektromodell einstweilen auf die weitere Hybridisierung der Modellreihen zu konzentrieren. Auch die geplante Elektro-Version des Super-Luxus-SUV Urus ist auf Eis gelegt worden.
Im Alltag spielt der Einkauf von Lebensmitteln eine große Rolle. Verbraucher spüren die gestiegenen Preise im Portemonnaie. Neue Marktforschungsdaten und Umfragen bieten detaillierte Einblicke.