Florian Wirtz begeistert schon die Liverpool-Fans. Die Erwartungen an den Rekord-Einkauf aus Leverkusen sind hoch. Holt er gleich seinen ersten Titel?
08.08.2025 - 13:12 Uhr
Liverpool - Schon vor seinem ersten Pflichtspiel für den FC Liverpool ist Florian Wirtz ein Publikumsliebling. Umjubelt bei seiner Testspiel-Premiere in Anfield, greift Wirtz nun gleich nach dem ersten Titel mit seinem neuen Arbeitgeber. "Ich genieße die ersten Wochen wirklich sehr", sagte der deutsche Rekord-Einkauf der Reds vor Englands Supercup, dem Community Shield, am Sonntag (16.00 Uhr/DAZN) im Londoner Wembley-Stadion gegen Pokalsieger Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner.