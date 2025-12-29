Bei einem großen Brand in Brandenburg standen vor wenigen Tagen zwei Supermärkte in Flammen. Erste Ermittlungen der Polizei sind nun abgeschlossen. Es könnte sich um Brandstiftung handeln.

dpa 29.12.2025 - 15:12 Uhr

Zehdenick - Den Brand eines Supermarktkomplexes im brandenburgischen Zehdenick sollen nach Polizeiangaben zwei Jugendliche mit Feuerwerkskörpern verursacht haben. Es liege möglicherweise eine Brandstiftung durch zwei Jugendliche aus dem Landkreis Oberhavel vor, sagte eine Sprecherin der Polizei. Dabei sollen sie das Feuer durch das Abbrennen von Pyrotechnik entzündet haben.