Zum ersten Mal seit 2018 spielt Ed Sheeran beim Konzert in Stuttgart den Song „Supermarket Flowers“. Und er ist nicht der Einzige, der hinterher Tränen in den Augen hat. 

Es ist einer der ergreifendsten Momente des Konzerts, das Ed Sheeran am Samstagabend in Stuttgart gibt. Zum ersten Mal seit sieben Jahren spielt er in der MHP Arena das Lied „Supermarket Flowers“. Er lässt sich viel Zeit für die Erklärung: „Dieser Song bedeutet sehr viel für mich, er bedeutet sehr viel für meine Familie, und es ist immer noch sehr schmerzhaft, dieses Lied zu singen“, sagt er. „Aus diesem Grund habe ich diesen Song seit 2018 nicht mehr gesungen: Ich spiele ihn nicht gerne, wenn meine Mama zu einer Show kommt, weil er sie traurig macht. Ich spiele ihn nicht gerne, wenn mein Bruder zu einer Show kommt, weil er ihn traurig macht. Und er macht mich traurig.“

Ed Sheeran: „Es könnte sein, dass ich das versaue“

Er habe sich aber trotzdem entschlossen, diesen Song zu spielen, weil er auch dem Publikum viel bedeutet. Und manchmal sei das wichtiger als die eigenen Gefühle. „Ich habe aber den Song seit mindestens sieben Jahren nicht einmal mehr gehört. Es könnte also sein, dass ich das versaue“, sagt er bei der Ankündigung der Klavierballade. Doch natürlich geht es nicht schief – und am Ende als der letzte Akkord verklingt und sich Sheeran mit einem Handtuch das Gesicht abwäscht, sieht man die Tränen in seinen Augen.

Wovon handelt „Supermarket Flowers“?

Der Song „Supermarket Flowers“ erschien im März 2017 und war die Schlussnummer auf Ed Sheerans dritten Album „÷“. Er hat ihn zusammen mit Johnny McDaid (Snow Patrol) geschrieben. In einem Interview mit „MTV“ verriet Sheeran, dass es in dem Lied um seine verstorbene Großmutter geht.

Während er das Album aufnahm, lag sie in einem Krankenhaus, in dem er sie oft besuchte. Sie starb, als er noch an dem Album arbeitete. Seine erste Reaktion sei gewesen, sich die Gitarre zu nehmen und ihren Tod zu verarbeiten, indem er ein Lied für sie schrieb.

Ed Sheeran spielte das Lied auf der Beerdigung

Eigentlich sollte das Lied gar nicht auf dem Album veröffentlicht werden, sondern war nur als eine persönliche Würdigung seiner Großmutter gedacht. Er spielte es aber auf Wunsch seines Vaters auf deren Beerdigung. Und dort ermunterte ihn dann sein Großvater dazu, das Stück als Würdigung auf das Album zu nehmen.

Ed Sheeran bei seinem Auftritt in Stuttgart. Foto: Ferdinando Iannone

Dass Ed Sheeran, wie auch viele im Publikum, am Samstagabend in Stuttgart Tränen in den Augen hatte, ist also kein Zufall: „Ziel dieses Songs ist tatsächlich dich zum Weinen zu bringen“, sagte Ed Sheeran in dem „MTV“-Interview.