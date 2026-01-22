Wenn der Kühlschrank mal wieder leer ist, decken viele Menschen ihren Bedarf an Lebensmitteln längst nicht mehr nur im klassischen Supermarkt. Kaum eine andere Branche wächst online so stark. Warum?
22.01.2026 - 06:00 Uhr
Köln - Der Mann mit der roten Jacke reicht sechs gut gefüllte Plastiktüten über die Türschwelle. Nach etwa 30 Sekunden verabschiedet er sich, der Wocheneinkauf ist erledigt. Warum noch ins Geschäft gehen, wenn es auch anders geht? Die Menschen in Deutschland kaufen Produkte des täglichen Bedarfs (FMCG) wie Lebensmittel zunehmend im Internet, meist mit dem Smartphone. Das Online-Bestellvolumen stieg im vergangenen Jahr voraussichtlich um mehr als zehn Prozent, wie das Handelsforschungsinstitut IFH Köln berichtet.