Der Aupperle-Rewe-Markt im Fellbacher Rems-Murr-Center hat sich binnen sechseinhalb Wochen mächtig gewandelt. Unter anderem ist er größer, moderner und hat den Kunden mehr zu bieten.

Die Bauhandwerker haben bis kurz vor dem Finale gearbeitet und die Gärtner noch in letzter Minute Blumen eingepflanzt. Zur Wiedereröffnung an diesem Donnerstagmorgen um 7 Uhr sollte schließlich alles für den von Sebastian Aupperle erwarteten Kundenansturm bereit sein. Rund sechseinhalb Wochen war der Rewe-Markt im Fellbacher Rems-Murr-Center (Rems-Murr-Kreis) an der Bühlstraße geschlossen. Auch einige Nachbarn wie der Drogeriemarkt DM und das völlig neu gestaltete Bäckereicafé der Bäckerei Maurer feiern nach Investitionen in topaktuelle Technik, kundenorientierte Konzepte und optimierte Optik an diesem Donnerstag ihre Wiedereröffnung. Bereits seit einigen Tagen wieder geöffnet ist die Fellbacher Filiale von Takko Fashion.

Der Rewe-Markt von Sebstian Aupperle präsentiert sich nicht nur komplett runderneuert, sondern zudem deutlich größer: „Wir konnten eine 250 Quadratmeter große Fläche hinzumieten, so dass wir jetzt 2050 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung haben.“ Folglich hat der 44-Jährige auch sein Sortiment ausgeweitet, wobei der Markenkern bei Rewe Aupperle unverändert auf Lebensmitteln regionaler Herkunft liegt. Eine temperierte Schatzkammer für besonders hochwertige Weine ist neu integriert, Vegetarier und Veganer finden eine größere Auswahl ebenso wie Menschen mit Lebensmittel-Unverträglichkeiten.

Sebastian Aupperle erweitert Frischetheke um 50 Prozent

Besonders stolz ist Sebastian Aupperle auf die neue Frischetheke. Ihre Auslage für Wurst, Fleisch, Feinkost, Käse und abgepackten Fisch ist nicht nur um 50 Prozent vergrößert, sondern auch die für die Vorbereitung notwendige Fläche im Hintergrund ist deutlich erweitert worden. Dadurch können noch mehr Salate und andere Speisenangebote direkt im Markt zubereitet werden.

In die dazu und für den gesamten Markt notwendige Technik samt aktuellstem Brandschutz floss viel Geld. „Es ist ein siebenstelliger Betrag, der von uns in den Standort investiert worden ist“, sagt Sebastian Aupperle, der auch Rewe-Märkte in den Stadteilen Schmiden, Oeffingen und Waiblingen-Hegnach betreibt.

Breite Gänge und persönlicheRezepte im neuen Rewe-Markt

Ein Blick ins Ladeninnere am Vortag der Eröffnung zeigt, dass die Summe offenbar gut investiert ist. Breite Gänge ermöglichen einen Einkauf ohne Anfälle von Klaustrophobie. Der Markt ist klar gegliedert und die Waren in den nagelneuen Regalen sind in bequemer Reichhöhe. Zusammen mit Manuel Keidel, dem Projektleiter der Bauabteilung bei der Rewe Markt GmbH, hat Sebastian Aupperle viele Details in die Gestaltung integriert. Über der Auslage für Backwaren hängen beispielsweise auf Backpapier gedruckte Rezepte der Familie Aupperle.

Neben der hinter den Kulissen verbauten Technik mit einer Marktbeheizung durch eine Wärmepumpe, Kühlanlagen auf der Basis von Kohlendioxid samt Wärmerückgewinnung und stromsparender Beleuchtung folgt Sebastian Aupperle auch bei den Kassen dem Trend der Zeit. Zusätzlich zu den fünf Bedienkassen gibt es sechs Selbstbedienungskassen. Die Zahl der Mitarbeitenden verringert sich dadurch jedoch nicht und bleibt bei rund 60 Menschen.