Ein 27-Jähriger wollte in einem Supermarkt in Pleidelsheim mehrere Flaschen stehlen. Dort war er kein Unbekannter: Er hatte bereits Hausverbot.

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit gegen einen 27-Jährigen, der in einem Supermarkt in Pleidelsheim einen räuberischen Diebstahl begangen haben soll. Möglicherweise wurde dabei auch ein anderer Kunde verletzt.

Der 27-Jährige hatte bereits Hausverbot in dem Supermarkt

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der 27-Jährige bereits früher ein Hausverbot eingehandelt. Dennoch betrat er am Dienstag gegen 18 Uhr den Supermarkt in der Marbacher Straße, woraufhin eine Mitarbeiterin ihn zum Gehen aufforderte. Darauf reagierte der Mann jedoch nicht. Stattdessen packte er mehrere Getränke in seinen Rucksack und wollte anschließend gehen, ohne zu bezahlen.

Ein anderer Kunde schritt ein und versuchte den 27-Jährigen aufzuhalten, wobei es zu einer Rangelei kam, bei welcher der Rucksack auf den Boden fiel. Der Zeuge schnappte sich diesen. Da es dem 27-Jährigen nicht gelang, den Rucksack wieder an sich zu reißen, ergriff er schließlich mit einem E-Scooter die Flucht. Beim Eintreffen der Polizei war der erwähnte Unbekannte nicht mehr vor Ort, sodass noch nicht geklärt werden konnte, ob dieser verletzt wurde.

Zeugen, insbesondere der Mann, der versuchte den 27-Jährigen zu stoppen, werden gebeten, sich unter 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.