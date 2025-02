Supermarkt-Parkplatz in Renningen

Eine 27-Jährige löst am Samstag in Renningen einen Polizeieinsatz aus. Sie randaliert in einem Supermarkt und bespuckt Mitarbeiter – und uriniert auf ein Autodach, als die Beamten eintreffen.

Annika Mayer 10.02.2025 - 12:33 Uhr

Eine 27-Jährige hat am Samstag in Renningen-Malmsheim für Unruhe gesorgt: Sie randalierte, bespuckte und bedrohte mehrere Menschen und urinierte auf ein Autodach. Die Frau befand sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand, wie die Polizei mitteilte.