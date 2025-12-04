Zum Jahresende gibt es einen Supermond - wann gibt es den nächsten? Und stimmt es etwa, dass man in dieser Nacht schlechter schlafen kann?
Berlin - In der Nacht zum Freitag ist über Deutschland der letzte Vollmond des Jahres zu sehen - und es wird ein sogenannter Supermond sein. Um den Vollmond ranken sich viele Mythen. Während in Büchern und Filmen die Verwandlung zum Werwolf beim Schein des Vollmonds thematisiert wird, sind manche Menschen davon überzeugt, dass sie stets in diesen Nächten schlechter schlafen. Wissenswertes und Mythen rund um den Vollmond im Überblick: