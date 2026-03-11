Mit drei Jahren stand Liza Minnelli das erste Mal vor der Kamera. Später fand sie unter anderem mit dem Film «Cabaret» Weltruhm. Jetzt wird die Grande Dame 80 Jahre alt - und feiert sich mit Memoiren.
New York - Eigentlich wollte Liza Minnelli nie eine Autobiografie schreiben. "Wenn ich gestorben bin, kannst du alles erzählen", sagte die US-Diva immer wieder zu ihrem Freund, dem Pianisten Michael Feinstein. Aber dann taten sich die beiden doch zusammen und schrieben alles auf, so dass sich Minnelli jetzt pünktlich zu ihrem 80. Geburtstag am Donnerstag (12. März) mit ihrer quasi zeitgleich erscheinenden Autobiografie feiern kann: "Kids, Wait Till You Hear This!" (auf Deutsch etwa: "Kinder, wartet bis ihr das hört!")