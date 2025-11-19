Fußball-Star Cristiano Ronaldo stattet dem US-Präsidenten einige Monate vor der WM einen Besuch ab. Und der Portugiese hat einen großen Fan in der Trump-Familie.
Der Besuch von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo im Weißen Haus hat offenbar den Sohn von Donald Trump glücklich gemacht. Der US-Präsident sagte laut Nachrichtenagentur AP, dass sein 19 Jahre alter Sohn Barron ein „großer Fan“ des portugiesischen Ausnahmespielers im Dienst des saudi-arabischen Clubs Al-Nassr sei.