Die Suppenküche „Nachschlag“ in Ludwigsburg lädt am 22. März wieder zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Das Angebot steht allen Bürgern offen.
20.03.2026 - 09:30 Uhr
Parallel zum „Märzklopfen“ lädt die Suppenküche Nachschlag am Sonntag, 22. März, zu einem Mittagessen in Gesellschaft ein. Organisiert vom AWW Helferkreis Ludwigsburg bietet die Suppenküche ein schmackhaftes und reichhaltiges Menü, bestehend aus Tagessuppe, Salatteller, Hauptgericht und Nachtisch. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Adventgemeinde in der Carl-Goerdeler-Straße 16 in der Weststadt statt und beginnt um 12 Uhr, Einlass ab 11.45 Uhr und letzter Einlass um 13 Uhr.