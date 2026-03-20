Die Suppenküche „Nachschlag“ in Ludwigsburg lädt am 22. März wieder zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Das Angebot steht allen Bürgern offen.

Parallel zum „Märzklopfen“ lädt die Suppenküche Nachschlag am Sonntag, 22. März, zu einem Mittagessen in Gesellschaft ein. Organisiert vom AWW Helferkreis Ludwigsburg bietet die Suppenküche ein schmackhaftes und reichhaltiges Menü, bestehend aus Tagessuppe, Salatteller, Hauptgericht und Nachtisch. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Adventgemeinde in der Carl-Goerdeler-Straße 16 in der Weststadt statt und beginnt um 12 Uhr, Einlass ab 11.45 Uhr und letzter Einlass um 13 Uhr.

Suppenküche steht allen Bürgern offen Die Suppenküche steht allen Bürgern offen, heißt es in der Einladung. Besonders willkommen seien Menschen in schwierigen Lebenslagen, wie Bürgergeldempfänger, Wohnungslose, ältere Mitbürger und Flüchtlinge. „Die Vielfalt von sozialer und ethnischer Herkunft bereichert die Tischgemeinschaft und die Gespräche“, heißt es in der Einladung.

Die Ehrenamtlichen der Suppenküche nehmen sich zudem gerne Zeit für ein einfühlsames Wort, einen Plausch oder ein tieferes Gespräch mit den Gästen. Darüber hinaus ist es die Hoffnung der Veranstalter, dass die Besucher auch untereinander ins Gespräch kommen. Nach dem Hauptgang gibt es zudem das bereits etablierte „Wort zum Tag“.

Lebensmittelausgabe nach dem Mittagessen

Ein symbolischer Beitrag von einem Euro pro Gast wird erbeten. Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht erforderlich. Für bedürftige Mitbürger findet am Ende der Veranstaltung noch eine Lebensmittelausgabe statt.

Die Suppenküche Nachschlag findet regelmäßig jeden vierten Sonntag im Monat statt und ist ein Projekt des Advent-Wohlfahrtswerks. Weitere Helfer und Helferinnen, sowie Unterstützer und Spenden sind jederzeit willkommen. Infos unter Telefon 07141/2992361 oder E-Mail hk-ludwigsburg@aww-bw.de.