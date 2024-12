Die Vorweihnachtszeit ist fröhlich und voller Vorfreude auf das große Fest - aber in weiten Strecken eben auch ein einziger Shoppingmarathon. Geschenke wollen besorgt werden, um den Liebsten eine Freude zu bereiten. Dabei kann es oft nicht schnell genug gehen und das bedeutet: Online-Shopping bevorzugt!

Fein kuratierte Wintermärkte

Schade für den lokalen Handel, der gerade auch in der Adventszeit auf die Kauflust seiner Kunden angewiesen ist. „Die Locals machen die Stadt bunt, vielfältig und tragen zur Kultur bei. Und Menschen, die uns supporten, sind dann quasi Kulturunterstützer“, betont Lena Grasler von Grasler Tee & Keramik. In ihrem Atelier im Stuttgarter Westen findet ab dem 14. Dezember wieder ein kleiner, feiner und vor allem gut kuratierter Wintermarkt statt.

„Dieses Jahr wird es viele Produkte von Designern aus ganz Deutschland geben. Ich achte immer sehr darauf, dass ich Dinge finde, die die Stadt noch nicht gesehen hat, sodass man beim Wintermarkt vieles entdecken kann“, freut sich die kreative Keramik- und Wildkräuterexpertin. Außerdem dabei: die Winterbar mit – und das ist neu – diversen und wechselnden Food-Pop-ups. Unter anderem wird Grasler dann auf Fermentiertes treffen, das macht definitiv neugierig und Lust auf mehr.

Lena Grasler zwischen fein kuratierten Produkten bei ihrem letzten Wintermarkt. Foto: Tanja Simoncev/Tanja Simoncev

Und bereits an diesem Wochenende durfte sich der Kessel über eine ganz besondere Kooperation freuen. Anna Schock fand sich mit ihren Labels Kvinna und Kosilala bei Franzi Rehm und damit im Laden Floras Eden in Stuttgart-West wieder. Gemeinsam organisierten sie einen besonderen Advent-Pop-up, der – was die Produkte angeht – gern überdauern darf, auch über Weihnachten hinaus.

Produkte in Atmosphäre zum Anfassen

Diese Art Zusammenschluss unter den Locals lasse nicht nur einen ganz neuen „Vibe“ entstehen, er sei auch essenziell, findet Franzi. Kleinere Events sind ihr deshalb ein besonderes Anliegen. „Man muss sich schon auch abheben und etwas einfallen lassen. Und das macht dann auch etwas mit den Leuten, dem Stadtfeeling und Gemeinschaftsgefühl.“

Kvinna ist bei Floras Eden eingezogen – nicht nur für das Advent-Pop-up. Foto: Tanja Simoncev/Tanja Simoncev

Die sympathische Shop-Besitzerin will ihr Viertel mitgestalten und mit ihrem Laden einen Ort der Begegnung schaffen. Dieses Vorhaben und der Plan mit anderen Locals und Künstlern zu kooperieren, setze sie seit Tag Eins um – mittlerweile auch in ihrer Werkstattgemeinschaft, wo am dritten Adventwochenende ein Winteratelier geplant ist. Und das schafft eben auch eine einzigartige Atmosphäre beim Werkeln und auch im Geschäft, wo unter anderem auch Geschenke in einem persönlicheren Rahmen geshoppt werden können.

Support, gerade für kleine Labels

Das persönliche Kennenlernen der Produkte und ihrer Macher ist auch für Anna ausschlaggebend. „Da macht doch das Kaufen gleich noch mehr Freude, weil man sieht, dass man jemanden supporten kann! Und darauf sind vor allem auch kleine Labels in der Vorweihnachtszeit angewiesen.“

Dem kann auch Tabea Löchner vom Töpfertempel nur zustimmen, die an diesem Wochenende ihren ersten Wintermarkt veranstaltete. Hier traf Keramik auf Shops aus Stuttgart und der Region, genauer auf von Frauen geführte Läden und gegründete Labels. Damit war eine große Bandbreite an Produkten garantiert. „Ich mag es total, anderen selbstständigen Frauen eine Plattform zu bieten“, freut sich Tabea. „Wir sind da auch schon relativ gut vernetzt und unterstützen uns gegenseitig.“

Slow-Shopping statt seelenloses Einkaufen

Es sei ihr ein Anliegen, dass auch beim Einkaufen auf Entschleunigung gesetzt werde und sich Slow-Shopping immer mehr durchsetze. „Gerade bei Keramik finde ich es wichtig, dass man sich für die Produkte Zeit nimmt und die Sachen mal wieder fühlt. Nicht nur schnelles, seelenloses Shopping, sondern sich wirklich in Ruhe alles anschauen und anfassen.“

Hinzu sei gekommen, dass im Töpfertempel seit rund vier Jahren eigentlich nur produziert aber die Ware nie verkauft wurde – weil man sich hier eben auf Kurse und Events spezialisiert hat. „Dies hatte aber zur Folge, dass sich hier mittlerweile die Kisten stapeln und da hat sich so ein Wintermarkt total angeboten.“ Weitere Märkte sollen folgen.

Diese Wintermärkte und Advent-Pop-ups stehen noch an:

Wintermarkt mit Winterbar bei Grasler Tee & Keramik, Rotebühlstr. 59A, Stuttgart-West, 14.-23.12., 11-19 Uhr

Winteratelier im Studio Gut, Gutbrodstr. 43, Stuttgart-West, 14. & 15.12., 11-16 Uhr

Handmade Winter Market bei Alicia Keramik, Leuschnerstr. 55B, Stuttgart-West, 15.12., 13-18 Uhr

Picobells Weihnachtsmarkt bei Fo.Goods, Kernerstr. 47, Stuttgart-Mitte, 15.12., 12-16 Uhr