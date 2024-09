Eigentlich sollte nur Müll gesammelt werden, doch Freiwillige machten in einem See eine überraschende Entdeckung.

red/dpa/lsw 23.09.2024 - 13:46 Uhr

In einem See in Laupheim (Landkreis Biberach) sind ein Revolver und Munition gefunden worden. Die nicht funktionsfähige Waffe sei zusammen mit Gewehrmunition unbekannten Kalibers sowie einer Granatpatrone aus dem Wasser des Surfsees gefischt worden, teilte die Polizei mit. „Die Gegenstände befanden sich in einer Plastiktüte.“