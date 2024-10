Wellenreiten? Dazu braucht es nicht unbedingt ein Meer – das geht am Samstag auch in Ludwigsburg. Vor der MHP-Arena ist eine Surfskate-Bowl aufgebaut.

Sandra Lesacher 11.10.2024 - 11:11 Uhr

Kein Meer in Sicht? Kein Problem. Beim o2-Surfskate-Event kann man das Surf-Feeling auf dem Trockenen erleben. In einer speziell aufgebauten Surfskate-Bowl können die Teilnehmenden das Surfen auf einem Board in einem wellenförmigen Parcours simulieren.