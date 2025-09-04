Stuttgart Surge trifft im ELF-Finale in der MHP-Arena auf die Vienna Vikings. Das ist für alle Akteure ein spezielles Spiel – besonders aber für die vielen VfB-Fans im Team.
04.09.2025 - 18:21 Uhr
Der Begriff „Finale dahoam“ entstand in München. Damals, im Mai 2013, wollte der FC Bayern unbedingt im eigenen Stadion die Champions League gewinnen, was dummerweise misslang. Das Team um Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller erreichte zwar das Endspiel, verlor dieses aber ziemlich unglücklich im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea.