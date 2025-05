Das Team von Stuttgart Surge will in diesem Jahr erstmals den Titel in der European League of Football holen – doch Chefcoach Jordan Neuman warnt vor der Stärke der Konkurrenz.

Jochen Klingovsky 13.05.2025 - 14:52 Uhr

Das Endspiel der European League of Football (ELF) findet am 7. September in der MHP-Arena statt – weshalb es für das Team von Stuttgart Surge nur ein Ziel gibt: das Finale daheim zu erreichen. Ein Selbstläufer wird das aber nicht. Schon zum Saisonstart wartet an diesem Sonntag (16.25 Uhr/Gazi-Stadion) in Frankfurt Galaxy ein harter Gegner. Trotzdem ist Trainer Jordan Neuman zuversichtlich: „Wir sind bereit!“