Die griechische Küche ist in Deutschland vor allem wegen ihrer schmackhaften Fleischgerichte beliebt. Was Suzuki oder Souzouki ist und wie es sich von anderen Fleischzubereitungen unterscheidet, erfahren Sie hier.

Aufgrund ihrer geografischen Lage zählt die griechische Küche mit zur mediterranen Küche. Die geografische und geschichtlich Vielfalt Griechenlands führt heute zu einer Vielzahl von Zutaten und Spezialitäten. Neben Fisch und Meeresfrüchten spielen vor allem Schafs- und Ziegenfleisch bedingt durch den hohen Gebirgsanteil Griechenlands eine große Rolle (1).

Suzuki, Souzouki, Soutzoukakia, Suzukakia – Ein Gericht, verschiedene Schreibweisen

Die griechischen Fleischspezialitäten haben dabei natürlich auch ihre eigenen Namen. Allerdings können sich diese in den Schreibweisen unterscheiden. Fragen kommen vor allem auf, wenn auf einer griechischen Speisekarte das Wort „Suzuki“ zu finden ist.

Was ist das griechische Essen Suzuki?

Suzuki ist ein griechisches Hackfleischgericht (meist Röllchen), das bekannter unter dem Namen Soutzoukakia (2) ist und von dem es heute zahlreiche Varianten gibt. In der Regel ist das Hackfleisch gemischt, wobei Rind- und Lammfleisch bevorzugt verwendet werden. Als traditionell gilt vor allem die Zubereitungsart „Soutzoukakia Smyrneika“, bei der die Hackmasse mehliert, in der Pfanne gebraten und anschließend in einer pikant gewürzten Tomatensoße fertig gegart wird.

Nicht selten werden unter dem Begriff Suzuki auch kleinere Varianten der Soutzoukakia verstanden, die häufig in Kombination mit anderen Fleischgerichten und zum Beispiel mit Zaziki angeboten werden. Neben den Schreibweisen Soutzoukakia und Suzuki werden auch die Schreibweisen Souzouki oder Souzoukaki(a) verwendet.

Unterschied Suzuki - Bifteki - Souvlaki

Suzuki oder Soutzoukakia werden oft mit Bifteki und Souvlaki verwechselt. Bifteki werden in der Regel aus der gleichen Hackfleischmasse hergestellt wie Suzuki. Bifteki werden jedoch zusätzlich mit Feta gefüllt und haben daher eher die Form eines Hacksteaks. Souvlaki hingegen sind gegrillte Fleischspieße. Meist wird Schweinefleisch, gelegentlich auch Lamm- und Hühnerfleisch verwendet.

Japanischer Suzuki-Fisch

Umgangssprachlich wird der Begriff "Suzuki" im Lebensmittelbereich auch für manche Fischsorten in der japanischen Küche verwendet. For allem der Japanische Seebarsch, der oft in der Sushiküche Verwendung findet, wird unter anderem ab einem bestimmten Alter "Suzuki" genannt.