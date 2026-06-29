SV Böblingen Müll, Schmierereien, Brandlöcher - Hockeyspieler „sind langsam zermürbt“
Müll, Schmierereien und zuletzt Brandlöcher im Kunstrasen am Otto-Hahn-Gymnasium: Die Verantwortlichen bei der SV Böblingen fordern die Stadt zum Handeln auf.
Müll, Schmierereien und zuletzt Brandlöcher im Kunstrasen am Otto-Hahn-Gymnasium: Die Verantwortlichen bei der SV Böblingen fordern die Stadt zum Handeln auf.
Der Sportplatz am Böblinger Otto-Hahn-Gymnasium ist ein ganz besonderer Platz. Es handelt sich um den einzigen Kunstrasen für Hockeyspiele im Kreis Böblingen. Diese Info hat Stefan Lampert, Hockey-Abteilungsleiter der SV Böblingen, parat. Zusammen mit seiner Vereinskollegin Andrea Allweil-Laser sitzt er im angenehm kühlen Clubhaus der Hockeyspieler am Otto-Hahn-Gymnasium.