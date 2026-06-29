SV Böblingen: Müll, Schmierereien, Brandlöcher - Hockeyspieler „sind langsam zermürbt“

Der Sportplatz am Böblinger Otto-Hahn-Gymnasium ist ein ganz besonderer Platz. Es handelt sich um den einzigen Kunstrasen für Hockeyspiele im Kreis Böblingen. Diese Info hat Stefan Lampert, Hockey-Abteilungsleiter der SV Böblingen, parat. Zusammen mit seiner Vereinskollegin Andrea Allweil-Laser sitzt er im angenehm kühlen Clubhaus der Hockeyspieler am Otto-Hahn-Gymnasium.

Lampert und Allweil-Laser wollen an diesem Tag über eben diesen Platz sprechen. Aber nicht, weil er im Kreis ein Alleinstellungsmerkmal ist, sondern weil sie mit ihrer Geduld am Ende sind. Seit Monaten, eigentlich schon seit Jahren, nehme der Vandalismus auf der öffentlich zugänglichen Sportanlage zu, sagen beide. Sie berichten von verschmierten Wänden, Müll, Glasscherben im Kunstrasen und kaputten Toren. „Diese sinnlose Zerstörung ist für alle Ehrenamtlichen sehr ärgerlich und frustrierend“, sagt Lampert.

Dieses Brandloch mitten im Spielfeld tauchte in den Pfingstferien auf und wurde in der Zwischenzeit repariert. Foto: Anke Kumbier

In den Pfingstferien dann der jüngste Streich: Im Kunstrasen tauchten zwei fußlange Brandlöcher auf. Was diese verursacht hat, ist unklar. „Von einer Zigarette kann das eigentlich nicht kommen. Das ist bis auf den Boden durchgebrannt“, sagt Allweil-Laser. Die beiden Sportler schwanken zwischen Ärger und Ratlosigkeit. Immerhin: Die Stadt Böblingen, der der Platz gehört, reagierte verhältnismäßig schnell. Seit einer Woche sind die Löcher repariert.

SV Böblingen: Sportplatz immer wieder Opfer von Vandalismus

Das Problem ist damit für Allweil-Laser und Lampert aber nicht gelöst. „Wir haben nichts dagegen, wenn hier jemand Sport machen möchte“, betont Allweil-Laser, die in der Hockeyabteilung für die Jugend und die aktiven Herren zuständig ist. Der Kunstrasenplatz ist rund um die Uhr geöffnet. Vereins- und Schulsport haben zwar Vorrang, grundsätzlich aber darf jeder drauf.

Allerdings scheint die Sportanlage von manchen eben nicht für Sport, sondern für ganz andere Dinge genutzt zu werden: für Feste, Drogenkonsum und Schäferstündchen etwa - geht man nach den Hinterlassenschaften, von denen Allweil-Laser und Lampert berichten. Der Platz ist von außen schlecht einsehbar, kaum beleuchtet und daher offenbar ein beliebter Rückzugsort.

Für die Hockeyabteilung bedeutet das Reparaturen, Aufräum- und Putzarbeit. „Wir haben sehr engagierte Eltern“, lobt Allweil-Laser. „Aber das ganze Engagement verpufft, weil es gleich wieder zerstört wird“, sagt Lampert resigniert. Wegen der Unsicherheit, was sie am nächsten Morgen vorfinden, hätten sie sogar schon auf sportliche Events verzichtet.

Was die Hockeyspieler des SV Böblingen fordern

Die beiden fordern, den Platz zumindest nachts abzuschließen. Ein Bewegungsmelder, der automatisch Licht anschaltet, oder eine Überwachung mit Kameras, könnten ebenfalls helfen, so die beiden SVBler. In einem Antrag von September 2025 hatte die SPD/Linke-Fraktion im Gemeinderat die Sorgen des Vereins aufgegriffen und gefordert, die Sportanlagen und Grünflächen aufzuwerten. Der Antrag war damals abgelehnt worden.

Dass es dort immer wieder Vandalismus gibt, ist bei der Stadt aber bekannt - und er ist nicht der einzige. An diesem Sportplatz, wie auch an anderen im Stadtgebiet, sehe sich die Stadt wiederholt mit „Vandalismusschäden und unsachgemäßer Nutzung konfrontiert“, teilt Stadtsprecher Gianluca Biela mit. „Dies ist nicht nur ärgerlich und schädlich für den Schul- und Sportbetrieb, sondern führt auch zu erheblichen finanziellen Belastungen im städtischen Haushalt.“

Stadt prüft Videoüberwachung des Sportplatzes

Die Anlage abzuschließen hält die Stadt laut Biela grundsätzlich für einen geeigneten Ansatz. Sie hat ihn beispielsweise beim Kunstrasenplatz am Silberweg angewandt. Seit der Kunstrasenplatz teuer saniert wurde, dürfen nur noch Schulen und Vereine drauf. Der Grund: In der Vergangenheit war der Platz immer wieder beschädigt worden.

Doch beim Sportplatz am OHG lasse sich das nicht umsetzen. Die Sportfläche ist Teil des Schulgeländes und nicht vollständig umzäunt. Sie komplett zu umfrieden sei angesichts der aktuellen Haushaltslage nicht möglich, sagt Biela. „Zudem fällt der Sportplatz dann auch ersatzlos für die Öffentlichkeit weg.“

Was die Stadt jedoch intern prüft ist eine Videoüberwachung. Dieses Frühjahr wurde das Landesdatenschutzgesetz in Baden-Württemberg geändert und die Hürden für Videoüberwachung gesenkt. Diese neue Rechtslage könnte an Schulen und auf Schulgebäuden neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen, so Biela.

Aus Sicht der Sportlerinnen und Sportler jedenfalls muss sich die Situation ändern. „Wir sind langsam zermürbt“, sagt Allweil-Laser. „Wir wollen unseren Kindern und Jugendlichen ein attraktives Umfeld bieten, aber kommen immer wieder an unsere Grenzen.“

Einziger Hockeyverein im Kreis

Hockey

Die Hockeyabteilung bei der SVB zählt 350 Mitglieder, darunter mehr als 250 Kinder und Jugendliche. Mit vier Jahren fangen die Minis an zu trainieren. Die Mitglieder kommen beispielsweise aus Böblingen, Sindelfingen und Herrenberg, denn die Böblinger sind der einzige Hockeyverein im Landkreis. Im Sommer spielen die Hockeyspieler auf dem Kunstrasenplatz, im Winter in der Hermann-Raiser-Halle.

Kunstrasen

ist nicht gleich Kunstrasen. Es gibt je nach Nutzungsart Unterschiede. Kunstrasen für den Hockeysport haben beispielsweise kürzere Halme als Fußballfelder.