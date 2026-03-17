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SV Fellbach: Gewichtheben Mit guter Taktik zum Sieg

SV Fellbach: Gewichtheben: Mit guter Taktik zum Sieg
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Luca Bützberger sammelt gegen den SV Magstadt die meisten Punkte. Foto: Michael Käfer

Im letzten Heimkampf der Oberligarunde sichern sich die Gewichtheber des SV Fellbach einen knappen 459,0:449,2-Erfolg gegen den SV Magstadt .

Die Ausgangslage vor dem letzten Heimkampf in der aktuellen Ligarunde war für die Fellbacher Gewichtheber überaus spannend. Zwei Wochen zuvor hatte der SV Fellbach beim Kantersieg in Durlach mit 466 Punkten die Bestmarke aller Oberligisten gesetzt. Das Team des SV Magstadt, also der am Samstag in die Fellbacher Zeppelinhalle gereiste Opponent, lag lediglich 1,6 Punkte dahinter. „Wir haben damit gerechnet, dass der Wettkampf eng wird und haben die Gegner sogar etwas stärker eingeschätzt“, sagte folglich SVF-Trainer Laszlo Szabo nach dem 459,0:449,2-Sieg der Gastgeber.

 

Die erste Teildisziplin mit 0,1 Punkten Vorsprung gewonnen

Etwas stärker wäre die Magstadter Auswahl gewesen, wenn ihre beste Heberin mit an Bord gewesen wäre, aber Ema Grossova musste aus persönlichen Gründen passen. So bangten die Fellbacher Zuschauer lange, bis nach dem Reißen der erste von letztlich drei Siegpunkten für den SVF eingefahren war. Knapper hätte es dabei kaum zugehen können, denn in der ersten Teildisziplin hatte die Auswahl des wie immer stimmgewaltig anfeuernden Gästetrainers Joachim Schumacher nur um 0,1 Punkte das Nachsehen. Dass die Gastgeber zur Halbzeit mit 160,0:159,9 Punkten in Führung lagen, war auch das Ergebnis einer taktischen Leistung von Laszlo Szabo. Mit sicher zu bewältigenden Gewichten konnte der SVF Zähler um Zähler sammeln, ohne dass absolute Grenzlasten notwendig gewesen wären. Nur zwei Fehlversuche der Fellbacher waren im Reißen die Folge, während die unter Zugzwang stehenden Magstadter vier Fehlversuche hatten. Dabei machte sich auch bemerkbar, dass Luca Bützberger nach langer Krankheit an sein altes hohes Niveau anknüpfte. Mit 34 Relativpunkten war der ehemalige deutsche Jugendmeister bester Athlet im Reißen.

Nicklas Katzer kann auf den fünften Versuch verzichten

Nach der Halbzeitpause bauten die Fellbacher Athleten im Stoßen ihren Vorsprung aus, Magstadt war jedoch immer in Schlagdistanz. Auch hier spielte die Taktik eine Rolle, denn in Nicklas Katzer hatte der SVF den stärksten Heber in seinen Reihen. Nachdem das Gästeteam mit mutigen, aber mehrfach zu hohen Steigerungen im letzten Durchgang aufholen wollte, konnte der DM-Fünfte sogar auf seinen letzten – in der Vergangenheit oft entscheidenden – Versuch verzichten. Dennoch blieb er hinter Luca Bützberger (91 Punkte) mit 89 Zählern zweitbester Heber des Abends. Ion Jubirca (82 Punkte), Eva Salomon (75 Punkte) sowie Elisabeth Harkness und Maurice Meister (je 61 Punkte) hatten ebenfalls starke Auftritte. Damit schob sich der SVF eine Woche vor dem Saisonfinale in Lörrach hinter dem bereits als Meister feststehenden SV Flözlingen auf Tabellenrang zwei vor.

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