 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Aufsteiger feiert zweiten Sieg hintereinander

SV Fellbach: Handball Aufsteiger feiert zweiten Sieg hintereinander

SV Fellbach: Handball: Aufsteiger feiert zweiten Sieg hintereinander
1
Sofie Wolfbeiß Foto: Günter Schmid

Die Landesliga-Handballerinnen des SV Fellbach besiegen den viertplatzierten SV Leonberg/Eltingen II mit 28:24 (14:13).

Die Handballerinnen des SV Fellbach scheinen mit ein wenig Verspätung in der Landesliga angekommen zu sein. Nachdem der Aufsteiger mit nur einem Sieg in sieben Spielen – der war ausgerechnet im Stadtderby gegen den HC Schmiden/Oeffingen II gelungen – auf dem letzten Platz überwintert hat, gelang im nun im zweiten Spiel des neuen Kalenderjahres bereits der zweite Sieg. So muste am Sonntag der Tabellenvierte SV Leonberg/Eltingen II ohne Punkte die Heimfahrt antreten, nachdem die Gastgeberinnen nach 60 Spielminuten mit 28:24 die Oberhand behielten. In der Tabelle hat sich der SVF auf den achten Platz vorgearbeitet und ist nun punktgleich mit dem Siebten und Sechsten des Klassements.

 

Sina Brachetti macht bestes Spiel im SVF-Tor

Eine Sieggarantin war am Sonntag vor rund 80 Zuschauern in der heimischen Zeppelinhalle die SVF-Torfrau Sina Brachetti. „Sie hat ihr bislang bestes Spiel im Fellbacher Trikot gemacht“, sagt der Trainer Dominic Hahn, der aber auch mit der Defensive sehr zufrieden war. Und vorn netzten vor allem Friedericke Zaiß (neun Tore), Sofie Wolfbeiß (5) und Jehona Kuqi (4) zuverlässig ein.

Schwächephase kurz vor der Pause kostet deutlichen Vorsprung

Einzig mit den letzten achten Minuten vor der Pause zeigte sich Hahn ganz und gar nicht zufrieden. „Da haben wir die Abwehr vernachlässigt und uns unnötig mit Schiedsrichterentscheidungen beschäftigt.“ Die Folge: der Sechs-Tore-Vorsprung (13:7) schmolz bis auf ein Tor zusammen (14:13). Nach Wiederanpfiff besannen sich die Gastgeberinnen aber wieder auf ihre Stärken und siegten am Ende verdient.

Das nächste Spiel bestreitet der SVF erst wieder am 31. Januar, 18 Uhr. Zu Gast in der Zeppelinhalle ist dann der Mitaufsteiger SG Weinstadt II.

    SV Fellbach: Brachetti – Zaiß (9), Wolfbeiß (5), Jehona Kuqi (4), Edona Kuqi (3), Berger (3/2), Pfitzer (1), Merkle (1), Käfer (1), Tahiri (1), Skrbin, Kim Göbbel, Steffan, Holzwarth.

Weitere Themen

SV Fellbach: Rehasport Adipositas: Den Stoffwechsel ankurbeln

SV Fellbach: Rehasport Adipositas Den Stoffwechsel ankurbeln

Der SV Fellbach bietet im Rahmen seines Rehabilitationssports auch den Kurs Adipositas-Sport im Sportzentrum Loop an. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.
Von Susanne Degel
Volleyball: SV Fellbach: In fast allen Elementen einen Ticken schlechter

Volleyball: SV Fellbach In fast allen Elementen einen Ticken schlechter

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach verlieren mit 0:3 Sätzen beim FV Tübinger Modell. Am Mittwoch folgt das Pokalspiel in Biberach.
Von Susanne Degel
Basketball Pro B: SV Fellbach: Dem schlechtesten folgt das beste Spiel

Basketball Pro B: SV Fellbach Dem schlechtesten folgt das beste Spiel

Die Basketballer des SV Fellbach zeigen sich nach der bitteren 51:88-Heimniederlage zuletzt gut erholt und gewinnen am Sonntag bei den Basketball-Löwen in Erfurt mit 88:66.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Zwei Welten prallen aufeinander

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Zwei Welten prallen aufeinander

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen das erste Spiel im neuen Jahr gegen das völlig überforderte Liga-Schlusslicht TSV Rintheim mit 44:23 (19:12).
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden II, TVOe II: Mit dem Sieg gegen den Nachbarn die Tabellenspitze erklommen

Handball: TSV Schmiden II, TVOe II Mit dem Sieg gegen den Nachbarn die Tabellenspitze erklommen

Die Handballer des TSV Schmiden II gewinnen das Stadtderby gegen den TV Oeffingen II in der Bezirksoberliga verdient mit 33:26 (17:14).
Von Susanne Degel
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Ein Sieg im ersten Spiel 2026 ist Pflicht

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Ein Sieg im ersten Spiel 2026 ist Pflicht

Die HC-Handballerinnen empfangen am Samstag, 20 Uhr, in Schmiden den Regionalliga-Letzten TSV Rintheim, den sie im Hinspiel deutlich besiegt haben.
Von Susanne Degel
Handball: Europameisterschaft: Bockstark, aber wohl nicht stark genug

Handball: Europameisterschaft Bockstark, aber wohl nicht stark genug

An diesem Donnerstag beginnt die 17. Handball-EM der Männer in Skandinavien. Wir haben Trainer aus Fellbach und Kernen gefragt, wer für sie der große Titel-Favorit ist.
Von Susanne Degel
Volleyball: SV Fellbach: Ein klassisches erstes Spiel nach der Winterpause

Volleyball: SV Fellbach Ein klassisches erstes Spiel nach der Winterpause

Mit einem 3:1-Sieg gegen die TG Bad Waldsee gelingt den Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach ein erfolgreicher Start in die zweite Saisonphase.
Von Susanne Degel
Basketball Pro B: SV Fellbach: Eine Blamage und ein Rätsel

Basketball Pro B: SV Fellbach Eine Blamage und ein Rätsel

Die Basketballer des SVF gehen gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen mit 51:88 unter und lassen den Trainer Kristiyan Borisov fassungslos zurück.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Irgendwann will Anni Horn in der Bundesliga spielen

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Irgendwann will Anni Horn in der Bundesliga spielen

Die 17-jährige Handballerin vom HC Schmiden/Oeffingen arbeitet nach ihrem Sprunggelenksbruch an ihrem Comeback.
Von Susanne Degel
Weitere Artikel zu SV Fellbach Landesliga Württemberg
 
 