Die Handballerinnen des SV Fellbach scheinen mit ein wenig Verspätung in der Landesliga angekommen zu sein. Nachdem der Aufsteiger mit nur einem Sieg in sieben Spielen – der war ausgerechnet im Stadtderby gegen den HC Schmiden/Oeffingen II gelungen – auf dem letzten Platz überwintert hat, gelang im nun im zweiten Spiel des neuen Kalenderjahres bereits der zweite Sieg. So muste am Sonntag der Tabellenvierte SV Leonberg/Eltingen II ohne Punkte die Heimfahrt antreten, nachdem die Gastgeberinnen nach 60 Spielminuten mit 28:24 die Oberhand behielten. In der Tabelle hat sich der SVF auf den achten Platz vorgearbeitet und ist nun punktgleich mit dem Siebten und Sechsten des Klassements.

Sina Brachetti macht bestes Spiel im SVF-Tor Eine Sieggarantin war am Sonntag vor rund 80 Zuschauern in der heimischen Zeppelinhalle die SVF-Torfrau Sina Brachetti. „Sie hat ihr bislang bestes Spiel im Fellbacher Trikot gemacht“, sagt der Trainer Dominic Hahn, der aber auch mit der Defensive sehr zufrieden war. Und vorn netzten vor allem Friedericke Zaiß (neun Tore), Sofie Wolfbeiß (5) und Jehona Kuqi (4) zuverlässig ein. Schwächephase kurz vor der Pause kostet deutlichen Vorsprung Einzig mit den letzten achten Minuten vor der Pause zeigte sich Hahn ganz und gar nicht zufrieden. „Da haben wir die Abwehr vernachlässigt und uns unnötig mit Schiedsrichterentscheidungen beschäftigt.“ Die Folge: der Sechs-Tore-Vorsprung (13:7) schmolz bis auf ein Tor zusammen (14:13). Nach Wiederanpfiff besannen sich die Gastgeberinnen aber wieder auf ihre Stärken und siegten am Ende verdient. Das nächste Spiel bestreitet der SVF erst wieder am 31. Januar, 18 Uhr. Zu Gast in der Zeppelinhalle ist dann der Mitaufsteiger SG Weinstadt II. SV Fellbach: Brachetti – Zaiß (9), Wolfbeiß (5), Jehona Kuqi (4), Edona Kuqi (3), Berger (3/2), Pfitzer (1), Merkle (1), Käfer (1), Tahiri (1), Skrbin, Kim Göbbel, Steffan, Holzwarth.