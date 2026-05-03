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  6. Das Ende passt zur gesamten Saison: Zu Hause stark, auswärts mit Luft nach oben

SV Fellbach in der Verbandsliga Das Ende passt zur gesamten Saison: Zu Hause stark, auswärts mit Luft nach oben

SV Fellbach in der Verbandsliga: Das Ende passt zur gesamten Saison: Zu Hause stark, auswärts mit Luft nach oben
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Magnus Dierl ist einer von nur vier Rückraumspielern des SV Fellbach am finalen Spieltag Foto: Maximilian Hamm

Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach verlieren das finale Saisonspiel bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn und beenden die Runde auf dem fünften Platz.

Mit einer 24:26-Niederlage bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn haben die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach am vergangenen Samstagabend die Saison in der Staffel 2 beendet. In der Tabelle ist das Team um den Trainer Frank Schmid damit noch vom dritten auf den fünften Platz zurückgefallen. Die Gastgeber indes müssen trotz des Erfolges den Gang in die Landesliga antreten, weil der TV Spaichingen beim TV Oeffingen einen Punkt geholt hat und bei Punktgleichheit mit der SG aufgrund des direkten Vergleichs auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht.

 

Dass die Gäste, die lediglich mit zehn Feldspielern angetreten waren, die Partie in der Schlussminute noch aus den Händen geben würden, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Zur Pause führten sie mit 15:12, waren bis dahin kein einziges Mal in Rückstand gelegen. „Wir sind sehr gut mit dem harzfreien Ball zurechtgekommen“, sagt Schmid. Beim 18:18 (43.) hatten die Gastgeber dann den ersten Ausgleich erzielt, das 19:18 kurz darauf von Patrick Sandelmann, mit neun Treffern der erfolgreichste Torschütze der Partie, bedeutete deren erste Führung.

Nach der Pause erzielt der SV Fellbach nur noch zwei Tore

Warum es bei den Gästen nun nicht mehr lief? Bei den nur vier Rückraumspielern ließen die Kräfte nach, und zudem klappte es plötzlich in der Murgtalhalle auch mit dem harzfreien Ball nicht mehr so richtig. Neun Tore im zweiten Spielabschnitt sprechen eine deutliche Sprache. In der Schlussviertelstunde wog das Spiel hin und her, bis Joe Traub 35 Sekunden vor Schluss mit einem Siebenmeter zum 24:24 erfolgreich war. Von der anschließend offenen Manndeckung der Fellbacher um ihren besten Feldtorschützen Magnus Dierl (sechs Treffer) ließen sich die Gastgeber aber nicht beirren und erzielten noch zwei Tore.

Alles in allem zeigte sich Frank Schmid mit der Saison zufrieden, sieht aber besonders bei den Auftritten in der Fremde noch deutlich Luft nach oben. „Da müssen wir in der neuen Runde beständiger werden“, sagt er. Daheim hat der SV Fellbach lediglich fünf Punkte abgegeben, auswärts derer 16.

Los geht es mit der Vorbereitung auf die neue Saison am Donnerstag, 25. Juni. In den zwei Wochen davor müssen die Spieler schon individuell an ihrer Athletik arbeiten.

     SV Fellbach: Osap, Wolf – Dierl (6), Traub (6/3), Wente (5), Schauer (4), Georg (1), Freudenreich (1), Wadraff (1), Pick, Spiertz, Kapp. 

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