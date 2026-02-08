SV Fellbach: Kiss Mehr Bewegung ins Bildungssystem
Seit 25 Jahren leitet Wolfgang Liedtke die Kindersportschule des SV Fellbach, in der aktuell rund 700 Mädchen und Jungen motorisch gefördert werden.
Seit 25 Jahren leitet Wolfgang Liedtke die Kindersportschule des SV Fellbach, in der aktuell rund 700 Mädchen und Jungen motorisch gefördert werden.
1992 wurde die Kindersportschule des SV Fellbach, kurz Kiss, eröffnet, und seit 25 Jahren steht Wolfgang Liedtke an der Spitze dieser lebhaften Nachwuchsbewegung. Als der Sport-, Sozial- und Naturerlebnispädagoge Anfang 2001 mit einer 50-Prozent-Stelle die Kiss-Leitung übernommen hatte, nutzten rund 240 Kinder das breitensportliche Angebot am Nachmittag. Heute sind es um die 700 Mädchen und Jungen zwischen einem Jahr und zehn Jahren, und das bedeutet mittlerweile einen Fulltime-Job für den Chef.