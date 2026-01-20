SV Fellbach: Rehasport Adipositas Den Stoffwechsel ankurbeln
Der SV Fellbach bietet im Rahmen seines Rehabilitationssports auch den Kurs Adipositas-Sport im Sportzentrum Loop an. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.
Am Anfang, gibt Klaus zu, habe er sich sehr schon schwer getan. Inzwischen würden aber die meisten Übungen viel besser klappen und er fühle sich auch wohler. Speziell der Rücken zwickt nicht mehr gar so. Kein Wunder. Immerhin macht der 69-Jährige, der seinen Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, schon im zweiten Jahr beim Reha-Kurs Adipositas-Sport mit, den der SV Fellbach dienstags im Multifunktionsraum seines Loops anbietet.