SV Fellbach: VfB-Traditionself: Ein Starensemble für den Sportsmann

Es ist noch keine Woche her, dass Hansi Müller als Zuschauer in Berlin den 4:2-Erfolg des VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale gegen die Arminia Bielefeld gefeiert hat. An diesem Sonntag wird der ehemalige Stürmerstar selbst Fußball spielen, doch es ist kein leichter Gang auf den Rasen. Hansi Müller ist einer von vielen VfB-Legenden, die am Sonntag in einem Benefizspiel zu Ehren ihres im April im Alter von 73 Jahren verstorbenen Freundes und Mitspielers Roland Mall im Max-Graser-Stadion gegen die Senioren des SV Fellbach antreten.