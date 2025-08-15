 
SV Fellbach: Waldbaden Der Sprung ins „Badebecken“ voller Bäume

1
Kleine Kräftigungsübungen mit Blick ins beruhigende Grün der Bäume. Foto: Susanne Degel

Waldbaden kommt ursprünglich aus Japan, findet aber auch hierzulande immer mehr Anhänger. Auch der SV Fellbach bietet Kurse an.

„Waldbaden? Gibt es denn hier oben auf dem Kappelberg einen See?“ Die freudige Aussicht auf ein Bad im kalten Nass an ungeahnter Stelle schien dem jungen Mann zu gefallen. Doch dann klärte ihn Susan Bense, die Leiterin des Sportzentrums Loop des SV Fellbach, auf: Nein, Waldbaden habe nichts mit Schwimmen in einem See oder Bad zu tun. Auch wenn es durchaus ähnlich positive Effekte auf den Körper habe. Er könne sich ja zu einem der nächsten Workshops im Herbst anmelden und dann Genaueres erfahren. Der junge Mann, nicht mehr ganz so begeistert, versprach aber immerhin, es sich zu überlegen.

 

Drei Stunden vergehen wie im Flug

Nicht nur überlegt, sondern gleich angemeldet und teilgenommen haben beim Waldbaden, dem Sprung ins Badebecken voller Bäume, am vergangenen Mittwoch auf dem Kappelberg sechs Frauen. Und die waren nach fast drei Stunden, die wie im Flug vergingen, ganz begeistert von der neuen Erfahrung. „Eine absolute Bereicherung“, befand Simone, „total schön und entschleunigend“, sagte Nataly. Und Silvia hat der Wald einfach „richtig zur Ruhe gebracht“.

Zweimal in der Woche Waldbaden

Waldbaden, das ist mehr als nur ein Spaziergang oder eine lange Wanderung. Es gibt kein Ziel, keine Distanz, keine Leistung. Wichtiger ist es, den Wald zwei oder mehr Stunden lang bewusst wahrzunehmen. „Am besten natürlich regelmäßig zweimal in der Woche“, sagt Susan Bense, die nicht nur Yogalehrerin beim SV Fellbach ist, sondern nun eben auch ausgewiesene „Waldbademeisterin“.

