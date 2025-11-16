SV-Handballerinnen dominieren Fast perfekt: Die Wildcats nehmen den Gegner auseinander
Gegen den TSV Rot-Malsch feiern die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen einen 34:22-Heimsieg. Dabei überzeugt die Mannschaft spielerisch auf ganzer Linie.
Gegen den TSV Rot-Malsch feiern die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen einen 34:22-Heimsieg. Dabei überzeugt die Mannschaft spielerisch auf ganzer Linie.
Die Frauen SV Leonberg/Eltingen feiert einen überzeugenden Sieg. „Die erste Viertelstunde war mit die beste“, befand Trainer Frank Gehrmann im Nachgang der Partie. Der Aufsteiger hatte zu dem Zeitpunkt mit 10:6 in Führung gelegen und diese zur Pause auf 21:9 erhöht.