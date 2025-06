Der Verein Bewegt Euch hat es sich zur Aufgabe gemacht, benachteiligten Kindern Sport zu ermöglichen. Davon profitieren die Pestalozzi-Schule und der SV Leonberg/Eltingen.

Jürgen Kemmner 25.06.2025 - 14:00 Uhr

Sport macht Spaß, die 124 Kinder der Leonberger Pestalozzi-Schule machen munter mit auf dem Gelände des SV Leonberg/Eltingen – den Temperaturen zum Trotz rennen sie über die Tartanbahn und springen in die Sandgrube. „Es ist wichtig, die Kinder zur Bewegung zu motivieren“, sagt Schulleiterin Beate Bantlin-Wildt am Rande des Sportfestes der Schule. Am Dienstag hat der SV Leonberg/Eltingen, der mit zahlreichen Schulen der Stadt kooperiert, sein Gelände für die Veranstaltung gerne zur Verfügung gestellt.