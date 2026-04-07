SV Leonberg/Eltingen Geschäftsführer Carsten Nestele räumt seinen Stuhl
Die Uhr tickt: Am 30. September ist der letzte Arbeitstag für Carsten Nestele beim SV Leonberg/Eltingen. Sein Abschied ist eine Familienentscheidung.
Die Uhr tickt: Am 30. September ist der letzte Arbeitstag für Carsten Nestele beim SV Leonberg/Eltingen. Sein Abschied ist eine Familienentscheidung.
Als Carsten Nestele am 1. September 2023 das Amt des Geschäftsführers antrat, stampfte der große Vereinsdampfer des SV Leonberg/Eltingen noch durch reichlich raues Gewässer. Die Corona-Zeit musste aufgearbeitet und ein Entschuldungsplan aufgestellt werden, dabei stand auch die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages an – also allesamt knifflige Aufgaben, die ein Vereinsmanager lieber nur aus Fachbüchern denn aus der gelebten Realität kennt.