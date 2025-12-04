SV Leonberg/Eltingen Markus Stotz übernimmt die Handballer bis Saisonende
Oberligist SV Leonberg/Eltingen hat in dem 59-Jährigen einen Coach bis zum Saisonende verpflichtet – er sicht bereits beim Auswärtsspiel am Sonntag auf der Bank.
Es ist vollbracht: Der SV Leonberg/Eltingen hat nun auch die letzte Frage in der Causa Trainer geklärt. Markus Stotz übernimmt den Club als Coach und sitzt beim Handball-Oberligisten beim Auswärtsspiel an diesem Sonntag (17.30 Uhr) bei der SG Heidelsheim/Helmsheim auf der Bank. In dieser Woche hat er bereits die Trainingseinheiten der Handballer geleitet.