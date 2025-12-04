 
SV Leonberg/Eltingen Markus Stotz übernimmt die Handballer bis Saisonende

SV Leonberg/Eltingen: Markus Stotz übernimmt die Handballer bis Saisonende
1
Engagement für sechs Monate: Markus Stotz hat den Posten als Trainer beim SV Leonberg/Eltingen bis Sommer übernommen. Foto: Kara

Oberligist SV Leonberg/Eltingen hat in dem 59-Jährigen einen Coach bis zum Saisonende verpflichtet – er sicht bereits beim Auswärtsspiel am Sonntag auf der Bank.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Es ist vollbracht: Der SV Leonberg/Eltingen hat nun auch die letzte Frage in der Causa Trainer geklärt. Markus Stotz übernimmt den Club als Coach und sitzt beim Handball-Oberligisten beim Auswärtsspiel an diesem Sonntag (17.30 Uhr) bei der SG Heidelsheim/Helmsheim auf der Bank. In dieser Woche hat er bereits die Trainingseinheiten der Handballer geleitet.

 

Nach der Saison wird der 59-Jährige den Posten den Cheftrainers wieder räumen, der SV hat schon vor Wochen Ladislav Goga als Coach für die neue Saison verpflichtet. Der bisherige Interimstrainer Rafet Oral kann sich wieder ganz den Aufgaben als Trainer der A-Juniorinnen des SV Kornwestheim widmen.

Schnelle Einigung zwischen Stotz und dem Club

„Wir sind froh, dass wir diese Personalie noch vor Weihnachten klären konnten“, sagt Stefan Schuster, der stellvertretende Abteilungsleiter. Offenbar hatte Schuster erstklassige Argumente mitgebracht, als er sich in Reutlingen mit Markus Stotz getroffen hatte. Der Kontakt war über Bekannte von Schuster hergestellt worden, beide Männer kannten sich zuvor nicht. Und Stotz hatte auch zuvor nie etwas mit dem SV Leonberg/Eltingen zu tun gehabt. „Wir hatten eine halbe Stunde zum Kennenlernen eingeplant“, erzählt Schuster, „daraus sind dann zwei Stunden geworden und wir waren uns am Ende schon weitgehend einig.“

