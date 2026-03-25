Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen modifizieren die Struktur in der Abteilung und wählen Stefan Schuster zum Chef. Die Erhöhung des Beitrages wird einstimmig akzeptiert.
25.03.2026 - 13:00 Uhr
Es waren ein paar Bretter zu bohren bei den Handballern des SV Leonberg/Eltingen: Am Montag standen die Erhöhung des Abteilungsbeitrags sowie die Umstrukturierung der Führungsriege auf der Tagesordnung – das hätte zu Diskussionen führen können, doch die Versammlung mit 70 Teilnehmern lief „überaus harmonisch“ ab, wie Matthias Groß berichtete.