Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim wird bestraft. Weil sich Teile der Fans danebenbenehmen.

red/dpa 23.07.2025 - 18:33 Uhr

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim muss trotz Einspruchs für das Fehlverhalten seiner Fans tief in die Tasche greifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Waldhof wegen fünf Fällen unsportlichen Verhaltens und eines diskriminierenden unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit zwei Geldstrafen in Gesamthöhe von 159.800 Euro. Wie der DFB mitteilte, kann der Verein bis zu 53.200 Euro für eigene gewaltpräventive oder sicherheitstechnische Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. März 2026 nachzuweisen wäre.